アンティーク　広島博永家具　木製スッール

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カラー···ベージュ特徴···完成品テイスト···和風主な素材···木張り地の素材···その他広島博永 木製無垢材 スッール小物入れ 収納扉付きサイドテーブル 小物置きサイズW34㎝ xH46㎝引き戸2段式 W21㎝ xD26.5㎝扉寸法 W17.5㎝ xD31㎝ x20㎝写真にて確認御願い致します気になる点はコメントにてお願い致します返品交換は致しておりません