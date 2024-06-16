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LOWYAロウヤ　2人掛け用ソファ　ピンク　ほぼ未使用
商品番号 A69987017439
商品名

LOWYAロウヤ　2人掛け用ソファ　ピンク　ほぼ未使用
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 14,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価39,990円1年前に購入しましたが、結局一人暮らしの部屋には大きく感じたためずっとぬいぐるみを飾って実家に置いてました。なのでほぼ座ったりしてないので未使用に近いです。ただ、運び出した際に傷がついてたみたいです。6枚目、7枚目→脚の裏少し欠けていたりする8枚目→ソファの下側　一部少し破れや白い汚れありカラー　ピンク生地　ベルベット調サイズ目安幅150cm奥行73cm高さ64cm送料に12000かかるため、これ以上値下げは考えてません。
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