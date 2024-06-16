Re:CENO folk ソファ クリンプ生地 5cm脚

【ブランド】Re:CENO/リセノ【モデル名】folk/フォーク【参考定価】138,000【サイズ】横幅:92cm奥行:90cm高さ:68cm【発送備考】大阪市内にて引き取りの場合は送料分8,600円お値下げさせていただきます。現物確認のみも歓迎です。【商品説明】温かみのあるナチュラルなテイストで人気のRe:CENOから、folkシリーズのソファ、ファブリックはモケットクランプです。脚の高さが5cmのロータイプで圧迫感なく、脚を伸ばしてリラックスした姿勢でも座れます。【状態】写真8、9枚目のように、正面のフレームに小さな範囲で色褪せ、脚に小傷があります。生地の特性上、濃い部分と薄い部分がありますが、シミや汚れではありません。アーム部分に若干の生地のヘタリがあります。※サイズは最大幅で計測しております。多少の誤差はご了承下さい。※目立ったダメージや汚れを記載、撮影しております。記載しきれない経年による小傷・擦れ・汚れ・錆びがある事、万が一見落としがある場合をご了承下さい。※お使いの再生環境により写真と実物の色味が多少異なる場合があります。※到着時の破損等ない限り、キャンセルや返品は対応致しかねます。シングルソファ1人掛けトラックファニチャーアクメファニチャーパシフィックファニチャージャーナルスタンダードファニチャーオープンシェルフ 棚モケット



Re:CENO product｜3人掛けソファー folk／NA ベージュ：ブークレ／5cm脚



Re:CENO product｜3人掛けソファー folk／BR オリーブ：クリンプ／5cm脚



Re:CENO product｜1人掛けソファー folk／BR オリーブ：クリンプ／5cm脚



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リセノインテリア オットマン-



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