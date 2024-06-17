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九谷焼　徳利おちょこ　箱付セット
商品番号 J10928231997
商品名

九谷焼　徳利おちょこ　箱付セット
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数多い出品の中から、御縁あって閲覧下さり有難うございます!九谷焼の徳利とおちょこの豪華箱付セットです。寒くなるこれからの季節に、温かいお酒でゆっくり楽しまれてはいかがでしょうか?金沢市の有名店で購入し自宅保管をしておりました。御箱に微かな傷がありますが、概ね綺麗な状態です。ご検討の程どうぞよろしくお願いいたします～#お酒#SAKE#JAPANESE　SAKE#九谷#吉田屋
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