九谷焼　徳利おちょこ　箱付セット

数多い出品の中から、御縁あって閲覧下さり有難うございます!九谷焼の徳利とおちょこの豪華箱付セットです。寒くなるこれからの季節に、温かいお酒でゆっくり楽しまれてはいかがでしょうか?金沢市の有名店で購入し自宅保管をしておりました。御箱に微かな傷がありますが、概ね綺麗な状態です。ご検討の程どうぞよろしくお願いいたします～#お酒#SAKE#JAPANESE SAKE#九谷#吉田屋



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