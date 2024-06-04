スヴェトラーナ・ニコラエヴァ　マトリョーシカ　おきあがりこぼし　兎と子うさぎ

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＊新品、未使用＊ハンドメイド、作家もの＊高さ:8cm＊白うさぎの衣装を着た少女と子うさぎ有名な芸術家スヴェトラーナ・ニコラエヴァさんによるオリジナルデザインのおきあがりこぼしです。揺らすと綺麗な音が鳴ります。世界的に人気のある作家さんです。ご本人から購入しました。丁寧に描かれた作者のスキルが素晴らしい作品です。他にはないユニークなデザインと技術です。卯年の飾りとして、またプレゼントにもいかがでしょうか♪#さちゃ#マトリョーシカ#ロシア#民芸品#ソ連#レトロ#人形#ロシア雑貨#メルカリ専用#インテリア#北欧#北欧雑貨#ミニチュア#クリスマス雑貨#プレゼント#手作り#ハンドメイド#エンジェル#ニコラエヴァ#うさぎ