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③レムリアンシードクリスタル☆ピュアレイ☆水晶.天然石
商品番号 N63438428803
商品名

③レムリアンシードクリスタル☆ピュアレイ☆水晶.天然石
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ようこそ　こちら　　　　　　　ピュアレイです♪　　　　　　　╰(*´︶`*)╯♡　縦最大約8cm横幅最大　約4cm　重さ　　　131g　こちらは、ずっしりとした存在感があり　爽やかな透明感と美しいバーコードが　味わい深いですね♪　ピュアレイの特徴の　爽やかさは抜群です！(・∇・)☆　母岩のミネラルも所々にありますが　世界にたったひとつの個性で　とてもチャーミングですよ♪　　ピュアレイ素晴らしいさを動画で　スピリアルリーダー穴口さんも　紹介されておられます。　何かピュアレイに関して　質問や写真の確認などもございましたら　お気軽にコメントくださいね♪　では、素敵なご縁をお待ちしております！　(・̑◡・̑)
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レムリアンシードクリスタル ゴイアス州産 水晶 原石ポリッシュ | 天然石専門店 【鬮石】
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