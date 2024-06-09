VOX mini3 g2

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商品詳細
購入しましたが、使用頻度少ないため出品致します。LPプレーヤーに接続して使用していた物です。動作確認済みです。説明書、ACアダプタ付属となります。以下Amazon説明Valvetronixシリーズ直系のモデリング・サウンドを筆頭に、コンパクト設計、電池駆動、VOXの高いデザイン性を融合させたポータブル・モデリング・アンプの決定版、MINI3が大幅にパワーアップ。その名もMINI3G2。VOXオリジナル回路である“Bassilator”を新たに搭載し、重厚感のある圧倒的なアンプ・サウンドを放出。小音量の演奏でもしっかりとボトム・エンドをキープ。また、エフェクト類のクオリティも大きく向上。高性能E音専用チューナー機能（E1~E6（41.2Hz~1318.5Hz））搭載。仕様入出力端子：INPUT端子x1、MICIN端子x1、AUXIN端子x1、PHONES端子x1パワー・アンプ出力：最大約3WRMS＠4Ωスピーカー：5inch4Ω信号処理：A/D変換=24bit、D/A変換=24bit電源：単3型乾電池6本またはACアダプター外形寸法：262（W）×174（D）×223（H）mm質量：3.0kg付属品：ACアダプター、ストラップ3W出力のポータブル・モデリング・アンプ11種類のアンプ・モデル、8種類のエフェクトを内蔵コンプ、コーラス、フランジャー、トレモロ、ディレイ/リバーブ等のエフェクト内蔵エレアコはもちろん、キーボード等幅広い楽器に対応付属ACアダプターのほか、単3電池6個で最長10時間使用可能
http://narcologia.ru/goods/mobilehome905543.html
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