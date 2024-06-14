フラワー　アメジスト　ラフストーン　原石　クラスター

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海牛のような可愛らしいフォルムにモコモコした結晶が幻想的な雰囲気を醸し出すフラワーアメジストのクラスターです✿*:・フラワーアメジストは丸く形成された結晶をスライスしてあるものが多く出回っていますが、こちらは未加工の原石になります✨サイズは画像6枚目になります(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)。:.✿*:・⚛『愛の守護石』『真実の愛を守りぬく石』アメジストはパワーの強い石でインスピレーションを高めます。また、アメジストは平和を引き寄せ感情活動を調和に導き、エネルギーを常に循環させます。神秘的で美人カラーのパープルは邪悪なものを払い除け真実の愛を守り、絆を深めてくれると言われています。古代から多くの人々に愛されてきたとされる、アメジストの紫色。特に日本では、最も気高い色とされ、儀式では大切にされてきた色と伝えられています。✡️アメジストの効果生命力の向上潜在能力の開花創造力や直観力を与えるベストの状態に引き上げるリラックス効果心身の浄化カクタス#水晶#クリスタル#風水#風水インテリア#風水アイテム#ローズクォーツ#アメジスト#オパール#電気石#リチア電気石#トパーズ#紅水晶#ヒーリング#癒し#浄化#神秘的#恋愛成就#ポジティブ＃天然石#鉱物#オルゴナイト※本体以外のディスプレイは含みません。※天然石のため細かいキズや欠け、へこみやひび割れなどが見られる場合があります。⚠︎撮影時の照明やお使いのディバイス環境により、実物と色調が異なる場合がございます。