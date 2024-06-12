バイク用リアボックス 大容量 アルミ 鍵2本付 (55L Silver 銀)

【IP68級防水】防塵等級6級・防水等級8級の最高レベル商品です。大事な荷物を雨やホコリから守ります。急な天候の変化も心配がありません。【クッション性の高い内装】PVC生地を採用している為、荷物を衝撃から守ってくれます。ナイロン製のベルトが付属しているのでしっかりと固定できます。内装の細かい刺繍が高級感を演出します。【バイクとの接続が簡単】ケース下部にあるロック部分でバイクとガッチリ固定することができます。簡単で丈夫で安心です。【耐荷重80kg】A5052アルミ合金を使用している為、重量のある荷物を入れても安心して運ぶことができます。【スマホホルダー付き】今だけプレゼント！カバーに入れた状態で操作も充電も可能です。【さまざまなシーンで活躍中】配達・メッセンジャーはもちろんのこと、ツーリング先での貴重品の保管など、大容量なのでヘルメットの収納も可能です。さまざまなシーンで活躍するあなたの頼れる味方です。【製品詳細】製品サイズ：49×42×37cm内形：46.5×38×31重量：8.8kg大容量：55L素材：アルミニウム合金●即日〜2営業日内スピード発送！●●初期不良対応いたします！●＊沖縄、北海道への発送は追加料金がかかりますので事前にコメントいただきますようお願いいたします。御買得商品は↓↓↓↓こちらへ15#生活雑貨⇒小路_SHOP



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