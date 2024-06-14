風水 蛙 置物 カエル 三本足の蛙 特大 重さ約３ｋｇ

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商品詳細
風水蛙置物カエル三本足の蛙特大重さ約３ｋｇ金運、財運を呼ぶといわれている風水の三本足の蛙の置物です。魔除け、守護が強いといわれている天然石、パワーストーンの蛇紋石（サーペンティン）製です。長さは約20ｃｍ、重さはずっしり約3ｋｇです。蛙は日本では、蛙そのものよりも「かえる」という言葉の語呂から、交通安全や金運の縁起物として人気がありますが、中国では風水の三本足蛙、三本脚の蛙、三脚蟾蜍、銭蛙は、古くから財運の神様として崇められています。横幅約14ｃｍ高さ約11ｃｍ長期保管中古品です。石ですので、底面にやや傷があります、状態は写真にてご確認ください。神経質な方はご遠慮ください。
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