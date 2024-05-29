10月感謝価格♪ロシア雑貨☆起き上がりこぼし♪伝統衣装マトリョーシカ タチアナ作

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タチアナさんの起き上がりこぼしです。揺らすとカランコロンと優しい音色を奏でます♪タチアナさんが描く女の子衣装は19世紀後半から20世紀初頭の博物館コレクションからロシアの各地域の伝統的な衣装をベースにしています。プラトーク(ロシアのショール)のデザインも実在するデザインを忠実に再現しています。つぶらな瞳が印象的な可愛らしいお顔、美しいプラトーク、衣装の細部に至るまで、なんと全て色鉛筆で描かれていて、その上はマットな天然素材のワックスで覆われています。底にはアーティストのサインがあります。(МатрёшкаТанюшкаРоссия2023/マトリョーシカターニャロシア2023)商品は新品で良好な状態です。＊サイズ…高さ約12.5cm,幅約8.5cm＊仕様…マットワックス仕上げ＊素材…木製【ロシア製】