アンティーク調 キャンドルホルダー イタリア直輸入 ヨーロピアン雑貨 置物

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商品詳細
イタリアザマックキャンドルホルダーL物語に登場しそうなロマンチックなキャンドルホルダー。イタリアのザマック合金（亜鉛の割合が多い真鍮）で作られたキャンドルホルダーです。クラシカルなヨーロッパの雰囲気を演出してくれます。時の経過とともに変化する真鍮の色合いをアンティークへの道としてお楽しみください。生産地イタリアサイズ約W19.5×8.5×H14cm素材ザマックテイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック高さ...～19.9cm
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