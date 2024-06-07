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【新品 値下げしました！】郵便ポスト
商品番号 D63138175708
商品名

【新品 値下げしました！】郵便ポスト
ブランド名 サンキョウ
特別価格 税込 10,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆値下げしました！！門柱や門垪にはめ込む「郵便ポスト」です。新居用に購入しましたが、サイズが合わなかったため、出品します。【色】ブラック【サイズ】首長さ15㎜【メーカー】三協アルミ※詳しいサイズは写真をご確認ください。サイズが合うお家があれば、嬉しいです！#郵便ポスト　#ポスト　#ぽすと#新居　#家
http://narcologia.ru/goods/seamless478129.html
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