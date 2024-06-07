宮内庁御用達 大倉陶園 金彩 シュガーポット

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閲覧ありがとうございます。宮内庁御用達大倉陶園金彩シュガーポットを出品致します。蔵に収納されてました未使用品ですが、収納に伴う底面に薄い汚れが有ります。〔写真9枚目〕気にはならないとは思いますが、写真にてご確認下さい。白磁に金彩のみで、飾られたシュガーポットは、何か高貴な香りが漂う様な品物だと思います。さすが大倉陶園の品物ですね。☆サイズ約8.5cm〔直径〕約8cm〔蓋を含む高さ〕若干の誤差はご了承下さい。購入をご検討頂けますお客様は、事前に当店プロフィールを、ご確認下さいよろしくお願い致します。No218