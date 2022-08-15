購入前確認 重文 石造多宝塔 信州別所 常楽寺 箱入り 置き物 オブジェ

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購入前確認重文石造多宝塔信州別所常楽寺箱入り置き物オブジェインテリア日本230801-268・保管に伴う外装のキズスレ等がある場合があります。・状態について写真でご判断下さい。・付属品は画像に写っているものが全てです。写っていないものは付属しません。・不明点はご質問ください。・補足:現状品値下げし対応は基本しません他多数出品しております複数購入であれば値下げ検討します店頭在庫を出品しています購入前にコメント下さい在庫確保次第、24時間以内にご回答致します