ガソリンスタンド　貯金箱

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TEXACOのマークが付いた、ガスポンプ型の貯金箱です。メーター部の上にあるTEXACOの看板を取り外すとコインの投入口になっており、メーター部にコインが貯まっていきます。本体左サイドのレバーを手前に下ろすと貯まったコインが下に落ちる仕掛けになっています。底面をノズルで開ければコインを取り出すことができます。メーター部が透明で1～10までの刻みが付いているため、コインが貯まっていく様子を楽しんでいただける貯金箱です。古いものですが、かなり綺麗な方だと思います。ヴィンテージ感があって置物としてもとてもオシャレです。高さ約30cm置物···貯金箱素人自宅保管のため、擦り傷や凹みがある場合がございます。お写真をご確認ください。写真の追加もしますので、コメントください。商品購入後のキャンセル、商品到着後の返品は受け付けておりません。神経質の方はご了承下さい。レトロ ガススタンド ガソスタガソリンスタンド置物 アメリカン雑貨 ガスポンプ オイルステーション アンティーク インテリア 雑貨 小物置物···貯金箱