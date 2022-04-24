

1748 鞍馬石 横18×高9×奥行10(cm) 重量:1.2kg 1748 鞍馬石 横18×高9×奥行10(cm) 重量:1.2kg



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新規出品日2022/04/24#信濃美術石博物館販売中のみを選択←多数出品しております。是非、ご高覧下さい。在庫切れ予防、気持ちの良いお取引が出来るようにする為、商品の購入をご希望の場合には、一度コメントをお願いします。全品他サイトでも出品しておりますので、予告なく出品を取り消す場合がございます。水石盆栽盆石置物鑑賞石観賞石自然石！！この度は、ご高覧賜りまして誠にありがとうございます。ご紹介致しますのは、鞍馬石『苫舟』横18×高9×奥行10(cm)重量:1.2kg(台座込）一部補修部分があります。サンドブラスト処理されています。※水盤、卓、添景、敷布は付属致しません。■撮影写真は画面、環境により実物のものと色合いなど多少の違いがあることをご了承下さい素人採寸の為多少の誤差はご容赦願います。■画像をご確認の上お客様のご判断でご購入お願い致します。■基本的には自然のものですので多少の傷、スレなどはございますのでご了承ください。■敷布の展示は、陳列例として参考にしてください。※水盤、卓、敷布は付属致しません。■当該石についてのご質問は、お気軽にお問い合わせください。出来る限りの回答をさせて頂きます。■こちらに瑕疵が認められた際にのみ、返品に応じさせて頂きます。■ご本人様の主観でのご返金には応じかねますので、よく説明文、写真をご覧頂きご購入お願い致します。■また経年による汚れなどがあり、お気に触るお方のご購入は御控えください。安全にお送りするため佐川急便にて発送致します。#観賞石#鑑賞石#石#ガーデニング#骨董#置物#飾り物#水石#盆栽#天然石#盆石#鞍馬石置物アート骨董盆栽盆石床の間和室日本和#信濃美術石博物館