✣✣­吉祥紋 ジンジャージャー シノワズリ 壺 瓶 アジア プラナカン 中国趣味

美しいジンジャーポットです✳︎在庫等については、お問い合わせを(*´꒳`*)ダブルハピネス柄やシノワズリなお品様々に✳︎#mimimonシノワズリと中式のお品ポットに合うタッセルも！꧁———꧁———————————꧂———꧂✣✣­­吉祥紋のジンジャーポット✣✣­­シノワズリにはずせないカラーであるブルーホワイトのジンジャージャー（ポット）です✳︎ジャーに描くのはダブルハピネス #ダブルハピネスのポットも人気ですが、この吉祥紋も大変人気があります！シノワズリのテーブルやインテリアには必ずこの吉祥紋が用いられたお品が登場します。吉祥紋には守護や魔除け、厄除け、浄化などの意味があり大変縁起の良い紋様です。今回は現代的な雰囲気とのバランスが取れ、インテリアとしてもコレクションとしても遜色ないお品をご用意いたしました。✳︎サイズ 高さ（蓋込み）約17cm 横約12cm✳︎素材 陶器★輸入品のため 同じお品物間でも重さの差やフォルムの歪み 絵柄の色ムラや滲み 製造過程で時折り生じる黒点や突起 針穴のようなくぼみ ざらつき等が見られる場合がございますが 不良品ではございません。 上記の理由による返品交換は承れませんので 御了承をいただきますようお願い申し上げます。それでは、素敵なご縁がありますように。#mimimonシノワズリと中式のお品東洋古美術オリエンタルシンガポールマレーシア中華中国趣味ボンボニエール香炉アールヌーヴォールボンボンM苦楽園シークレットガーデン窯骨董古伊万里九谷有田景徳鎮アンティークインテリア和風ヨーロッパイギリスインド太極拳工芸民芸民族紅茶アフタヌーンティー茶道具ロココ茶器陶磁器磁器中国古美術染付け漢明唐青花鳳凰唐草文瓶着物明治大正ロマンブルーホワイトブラックモダンクラシックヴィクトリアウィロー模様替えマイセンウェッジウッド開運魔除け浄化厄除け般若心経仏ヴィンテージチャイナ宮廷秦王朝皇后王妃大王ルーム室内調度品壺壷小物花瓶時代劇フラワーベース꧁———꧁———————————꧂———꧂



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