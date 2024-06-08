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ネコの木製フック
商品番号 W66735685360
商品名

ネコの木製フック
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アジアンテイストのネコの木製フック横に伸縮します。凹みが少しあります。写真をご確認ください。桐のような軽量木材でできています。カラー···ブラウンテイスト···アジアン主な素材···木製#アジア#アジアン雑貨#ネコ#ねこ#猫#猫雑貨#猫グッズ#アンティーク
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