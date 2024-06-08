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アート　日本画　達磨　水墨画　色紙絵　人物画　置物　インテリア　美術品　B1
商品番号 Y15577506212
商品名

アート　日本画　達磨　水墨画　色紙絵　人物画　置物　インテリア　美術品　B1
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 12,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージ人物画達磨大師の色紙絵です。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの達磨だるま商品はこちら#gesundの仏教美術商品はこちら　#gesundの人間国宝商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ　絵画　水墨画　達磨　色紙絵　人物画　美術品　アート　日本画　インテリア　作家物　山水画　デッサン　骨董　レトロ　工芸品　美術品　ヴィンテージ　仏像　七宝焼　モダニズム　柳宗理　九谷焼ハンドメイド　海岸風　ヨーロッパ　アデリア　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　北欧　暮らしの道具　MoMA　0229H06203A2889
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