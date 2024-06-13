平安京泉 花瓶 壺 獅子牡丹

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ご覧いただきありがとうございます。実家で眠っていたものを出品します。平安京泉の花瓶です。壺としても素敵です。未使用です。軽快な獅子と花が交互に描かれています。【サイズ】高さ20cm、口径11cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。共箱は、少しシミ、傷みなどがみられますので、ご了承ください。花瓶はとてもきれいな状態です。長期自宅保管の品をご理解の上、ご購入をお願いします。#清水焼#京焼#京泉#平安京泉#手描き#作家#染付け#美術品#工芸品#ヴィンテージ#骨董#置物#アンティーク