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北海道　中川　希少　パラソレノセラス　アンモナイト
商品番号 L28024390784
商品名

北海道　中川　希少　パラソレノセラス　アンモナイト
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 10,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北海道中川産の希少種、パラソレノセラスです。となりと後ろにまだ他にアンモナイトが付いてます。このパラソレノセラスが中々採れません。アンモナイトが50個採れたら1個採れるくらいか、それ以上のイメージがあります。
http://narcologia.ru/goods/stair946800.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring918196.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical275701.html
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北海道 中川 希少 パラソレノセラス アンモナイト-
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