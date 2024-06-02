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商品詳細
北海道中川産の希少種、パラソレノセラスです。となりと後ろにまだ他にアンモナイトが付いてます。このパラソレノセラスが中々採れません。アンモナイトが50個採れたら1個採れるくらいか、それ以上のイメージがあります。
http://narcologia.ru/goods/stair946800.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring918196.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical275701.html
北海道 中川 希少 パラソレノセラス アンモナイト-
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