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30s ベースボールキャップ
商品番号 Q23542335222
商品名

30s ベースボールキャップ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1930年代のベースボールキャップになります。一箇所ピンホールありますが、それ以外は状態は良いと思います。ツバが短く古い作りです。直径25cmつば6.5cm
http://narcologia.ru/goods/ambassador596106.html
http://narcologia.ru/goods/perforce114265.html
http://narcologia.ru/goods/competitive639581.html
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