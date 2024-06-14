✨週末限定✨エルメスべアンスフレオーストリッチ□J刻印タンジェリン長財布ゴールド

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☘️正規品のみ取り扱っております。☘️24時間以内の発送を心掛けてます。☘️即購入ＯＫです。✨全国送料無料です。✨値下げ歓迎中♪大人気エルメスべアンスフレ高級素材オーストリッチ□J刻印長財布HERMÈSブティック購入品になります。⭐️専門店にて丁寧にリペアしていただいたので、届いてからすぐに気持ちよく使用していただけます⭐️★商品詳細★【ブランド】HERMÈS（エルメス）【商品名】べアンスフレ【素 材】オーストリッチ【カラー】タンジェリン（オレンジ系）【刻 印】□J（2006年製）【サイズ】縦:約17.5cm、横:約9cm、マチ:約2cm【仕 様】新型金具/ゴールド金具 ■札入れ ⇒ 1箇所 ■小銭入れ ⇒ 1箇所 ■カード入れ ⇒ 5箇所 ■ポケット ⇒ 3箇所【付属品】無し【参考価格】約500,000円【購入元】伊勢丹立川HERMÈSブティック（2020年4月閉店）【状 態】全体的に使用感、色褪せ、変色ございますが、専門店にてリペアされた程度の良いお品です。 ■色褪せ ⇒ 有り ■破れ ⇒ 無し ■解れ・剥がれ⇒ 専門店にてリペア ■擦れ ⇒ 僅少 ■型崩れ ⇒ 僅少 ■ベタつき ⇒ 無し ■臭い ⇒ 無し⭐️ご購入について・即購入O.K、早い者勝ちです。・コメントでのやり取り中等であっても先にご購入いただいた方を優先させていただきまのでご了承ください。・お取り置きは対応いたしかねます。・撮影環境、カメラの画質等により映り込まない細かな傷、スレがある場合がございます。・一度人の手に渡った中古品となりますので、写真と説明文をよくお読みいただき、ご理解、ご納得していただいた上でのご購入をお願いいたします。⭐️返金保証・万が一、商品が正規品でない、又は、説明文や画像と異なるものがあった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。※受取評価前かつ到着後２４時間以内にご連絡下さい。⚠️プロフィールもご一読いただけたら幸いです。⚠️ご不明点などございましたら、お気軽にコメントください。最後までお読み頂きありがとうございます。ご検討の程、よろしくお願い致します。