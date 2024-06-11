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グッドイナフ 初期Tシャツ　セット
商品番号 Y62226227055
商品名

グッドイナフ 初期Tシャツ　セット
ブランド名 グッドイナフ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッドイナフ初期Tシャツ　2枚セットです。同デザイン、色違いにてコレクションとして所有しておりました。インテリアとして飾っても宜しいと思います。珍しい同デザインの出品です。この機会にいかがでしょうか？サイズ表記　赤　L青　M状態は全体的に使用感あり、黄ばみやシミ、穴がございます。写真にてご判断頂き、中古品、年代をご理解のうえご購入頂ければと思います。
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