【未使用】Converse Allstar U.S. ORIGINATOR

【未使用】ConverseAllstarコンバースU.S.ORIGINATORアーミーシューズ25.5cm新「U.S.ORIGINATOR」スペック搭載オールスターのディテールアレンジモデル。軍隊の訓練用として実際に発売していた「アーミーシューズ」をモチーフにしたアイテム。ソールとアッパー、シューレースをワントーンで仕上げた、ヴィンテージ感のある一足です。❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。未使用サイズが合わず試着のみ後に自宅保存。箱無し、タグ無しアイテム:ConverseAllstarコンバースオールスターU.S.ORIGINATORアーミーシューズ品番:1SC601色:カーキオリーブサイズ:25.5cm❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。※しっかり状態を確認しておりますが、見落としている箇所がある可能性がございますので、“状態は画像でご確認ください”。※極力実物の色に近く撮影しておりますが、どうしても実物と色味に差異がある場合がございます。ご了承ください。※出来るだけ丁寧にお包みしますが最低限のリサイクル梱包材、コンパクト梱包にさせていただいておりますのでご了承くださいませ。



