◆日本未発売◆STUSSY VINTAGE S LOGO Cap /キャップ

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商品詳細
STUSSYステューシー/#STUSSY●STUSSYAU限定アイテム●ヴィンテージ Sロゴ ローキャップ(当店のアイテムは全て実写となります)★出品中のSTUSSYのアイテムはこちら★↓↓↓↓【#AoshiSTUSSY】【INFO】STUSSYAustraliaオールドステューシーのSロゴデザインの復刻版ユニセックスでお使いいただけます。ホワイトカラーにツバ、ロゴはダークネイビーカラーSTUSSYAU正規販売店より現地買い付けの正規品になります。ご安心してお買い求めください。●新品タグ付き●カラーホワイト/ダークネイビー●サイズフリーサイズユニセックス対応お値下げ交渉はご遠慮くださいSTUSSYの海外限定アイテム 多数販売中です。Stussysantacruzadidasoriginalsaoshi-tokyohelasHUFX-large#aoshisk8#aoshitokyo#STUSSY#オールドステューシー
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