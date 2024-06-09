美品！[tenderloin]テンダーロイン ベルト

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商品詳細
TENDERLOIN×PORTER×HTCのベルトになります。ベルトループは初めからついておりませんでした。とてもかっこよくフリマサイトで購入したのですがサイズが合わず泣く泣く販売させて頂きます(T.T)質問等ありましたらコメント下さい！サイズ:幅：5cm、全長：98、最小ウエスト：81cm、最大ウエスト：91cm素材···本革カラー···ブラウン
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