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美品！[tenderloin]テンダーロイン ベルト
商品番号 D36142725417
商品名

美品！[tenderloin]テンダーロイン ベルト
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 9,111 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TENDERLOIN×PORTER×HTCのベルトになります。ベルトループは初めからついておりませんでした。とてもかっこよくフリマサイトで購入したのですがサイズが合わず泣く泣く販売させて頂きます(T.T)質問等ありましたらコメント下さい！サイズ:幅：5cm、全長：98、最小ウエスト：81cm、最大ウエスト：91cm素材···本革カラー···ブラウン
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