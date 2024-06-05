【Errico Formicora】ネクタイ

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柄・デザイン···花柄カラー···ブルーエリコフォルミコラのネクタイです。可愛いデザインが特徴です。ユナイテッドアローズで購入したものになります。着用機会が減りましたので出品いたします。#エリコフォルミコラ#ErricoFormicora#ユナイテッドアローズ#UNITEDARROWS#ネクタイ