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RockJAM　RJ-654 Keyboard キーボード
商品番号 M83500973130
商品名

RockJAM　RJ-654 Keyboard キーボード
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。Rock　JAMRJ-654Keyboardキーボード動作確認済です。中古品ですので、ご理解のある方ご検討ください。素人検品になりますので、完璧を求める方ご遠慮下さい。写真をご確認の上ご購入よろしくお願いいたします。
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