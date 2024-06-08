RockJAM　RJ-654 Keyboard キーボード

ご覧頂きましてありがとうございます。Rock JAMRJ-654Keyboardキーボード動作確認済です。中古品ですので、ご理解のある方ご検討ください。素人検品になりますので、完璧を求める方ご遠慮下さい。写真をご確認の上ご購入よろしくお願いいたします。



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