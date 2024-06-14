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✨箱・保存袋付き✨クリスチャンルブタン　スタッズ　長財布　パネトーネ　カーキ
商品番号 O38973371643
商品名

✨箱・保存袋付き✨クリスチャンルブタン　スタッズ　長財布　パネトーネ　カーキ
ブランド名 クリスチャンルブタン
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨箱・保存袋付き✨クリスチャンルブタン　スタッズ　長財布　パネトーネ　カーキ　グリーン　ブラックChristianlouboutinクリスチャンルブタン　ラウンドファスナー　長財布ルブタンマルチメタル　マルチカラーマルチスタッズMPANETTONEWALLETSPECPRINTEDM196MULTI/MULTIMETALクリスチャンルブタンのスタッズ長財布です。単色ではなく、マルチカラーのスタッズがオシャレです。目立つキズ汚れなく、まだまだお使いいただけます。✳︎✳︎✳︎こちらは神奈川警察署から古物商の許可をいただいております。プロによる真贋鑑定済みの正規品を取り扱う大手ブランド品買取専門店が主催する古物市場から直接仕入れ、販売しております。また、万が一偽物があった場合は速やかに対応させていただきますのでご安心ください。✳︎✳︎✳︎カラー···グリーン財布形···長財布
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