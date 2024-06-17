FEAR OF GOD × New Era GREYS HAT BLK フリー

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お読みいただき、ありがとうございます。下記内容を確認いただき入札をお待ちしています。□商品ブランド：FEAROFGODGREYSHAT/BLK・FearofGodとNewEraのコラボレーションモデル・ベルクロ仕様・ベルトにロゴパッチFREESIZEブランドFEAROFGOD×NewEra品番GREYS-BLK-BLK素材：wool50%viscose35%polyester12%spandex3%サイズ 高さ ツバ 内径FREE12cm7cm59cm購入GR827500円で購入。□状態新品未使用品 □注意事項・当方からの連絡後24時間以内にご返信頂ける方のみご入札下さい。・当方からの連絡後72時間以内にお振込み頂ける方のみご入札下さい。・「新規」の方および「マイナス評価」のある方は、予告なくキャンセルする場合がございますのでご了承下さい。・個人での出品ですので、ご理解の上購入お願いします。・採寸は素人採寸なので、参考程度にお願いします。・ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。