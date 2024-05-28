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ルイヴィトン ジッピードラゴンヌ
商品番号 I15144720911
商品名

ルイヴィトン ジッピードラゴンヌ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 31,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革欲しいお財布が見つかったため、家に保管しておりました。もちろん、お札、小銭などいれておりません。クライアントサービスより購入。確実正規品です。価格交渉、購入してくれる人のみ行います。無理な値下げ要求には応えられない場合もあります。希望価格を登録するよりは、直接交渉してください。他サイトにも出品中の為、突然削除する場合があります。
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