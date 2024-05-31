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Y-3 完売商品 Y-3 15周年記念ロゴTシャツ
商品番号 T66627807391
商品名

Y-3 完売商品 Y-3 15周年記念ロゴTシャツ
ブランド名 ワイスリー
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入しましたが、着る機会がなかったので未使用のまま出品します。Lサイズですが大きめです製法にこだわっており、どんな体型でもカッコよく着こなせます。後ろ丈が長いタイプになってます。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック
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