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【激レアカラー】クロス柄 ヴィンテージバンダナ ビンテージバンダナ
商品番号 E60336671382
商品名

【激レアカラー】クロス柄 ヴィンテージバンダナ ビンテージバンダナ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクターの中で絶大な人気を誇るクロス柄のバンダナになります。こちらは無表記バージョンの赤ボディーカラーで国内オークションやフリマサイトなどでも出てくる事はほぼ無い激レアカラーだと思われます。しかもほぼ使用感の無いミントコンディション状態ですのでコンディションにこだわる方にもおすすめします。コレクターの方は是非。ラルフローレンリアルマッコイズウエアハウスダブルアールエルRRLリーバイスエレファントブランドduplexカーハートバンダナカラー···レッド
http://narcologia.ru/goods/reboot532036.html
http://narcologia.ru/goods/Adder605675.html
http://narcologia.ru/goods/rouge245010.html
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