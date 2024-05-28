【新品】R.NEWBOLD【アールニューボールド】メンズ　マフラー

イギリスのアールニューボールドはポール・スミスがディレクションを担当するイギリスのメンズファッションブランド。かなり高く購入しましたが年齢的に合わないかと思い、一度も使うことなく保管しておりましたのでほぼ新品です。使って頂ける方にお安くお譲りします！自宅保管ですので神経質な方はご遠慮頂きますよう宜しくお願い致します。※お値引きのご相談などもコメントにて受け付けております。



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