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【新品】R.NEWBOLD【アールニューボールド】メンズ　マフラー
商品番号 V66173220828
商品名

【新品】R.NEWBOLD【アールニューボールド】メンズ　マフラー
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イギリスのアールニューボールドはポール・スミスがディレクションを担当するイギリスのメンズファッションブランド。かなり高く購入しましたが年齢的に合わないかと思い、一度も使うことなく保管しておりましたのでほぼ新品です。使って頂ける方にお安くお譲りします！自宅保管ですので神経質な方はご遠慮頂きますよう宜しくお願い致します。※お値引きのご相談などもコメントにて受け付けております。
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