⭐️ 極美品 ルイ・ヴィトン ダミエ コバルト マルコ 二つ折り財布 鑑定済

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‼️送料無料‼️使用頻度が低く、綺麗なルイ・ヴィトンダミエコバルトの二つ折り財布です！毎年大人気のアイテムです(o^^o)オークネットブランドオークションで購入し、出品前にも鑑定をしている正規品になります。無いとは思いますが、万が一の場合は誠意を持って対応させていただきます。【購入先】オークネット【ブランド】ルイ・ヴィトン・ダミエコバルト【商品名】新型ポルトフォイユ・マルコ【シリアル】CH1167(2017年製)【素材】PVCレザー【カラー】ブラック系×ブルー系【付属品】本体・保存袋●仕様●札入れ×2/小銭入れ×1/カードポケット×4/フリーポケット×2●サイズ●(約)縦9.5cm×横11cm×奥行き2.5cm●商品の状態●使用頻度が低く、内側、外側共に目立った傷や汚れ無く綺麗な状態。気になる点がありましたら、お気軽にご質問下さい（＾∇＾）中古品の為、完璧をお求めの方のご購入はお控えいただきますようお願い致します。E-6034