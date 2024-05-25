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ポーター wise ロングウォレット 341-01318 ラウンドファスナー
商品番号 W70292871805
商品名

ポーター wise ロングウォレット 341-01318 ラウンドファスナー
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱とタグはついてないですが、新品未使用です。定価は30,800円PORTER柄・デザイン...無地カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革
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