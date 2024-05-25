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ZUCCa カーキ・オリーブグリーン 長財布
商品番号 W73179440187
商品名

ZUCCa カーキ・オリーブグリーン 長財布
ブランド名 ズッカ
特別価格 税込 11,309 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古い商品で数回使用したのみで目立つダメージなどないと思われますが、若干両角に僅かなスレやほつれなどがありますがまだまだ使用して頂ける商品だと思われます。写真を見てご理解頂ける方がいましたら宜しくお願い致します。少しでも気になされる方はご遠慮下さいませ。
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