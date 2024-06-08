supreme ✖️ コム デ ギャルソン　ボックスロゴティー

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商品詳細
Supreme×COMMEdesGARÇONSボックスロゴのTシャツです。スニーカーダンクにて購入しました確実正規品です。ボックスロゴのプリントは割れなどなく比較的綺麗な状態ですが、首元の袖の縫い目あたりに使用感があります。写真の通りですので、ご覧下さい柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック
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