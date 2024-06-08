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supreme ✖️ コム デ ギャルソン　ボックスロゴティー
商品番号 P40706072190
商品名

supreme ✖️ コム デ ギャルソン　ボックスロゴティー
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Supreme×COMMEdesGARÇONSボックスロゴのTシャツです。スニーカーダンクにて購入しました確実正規品です。ボックスロゴのプリントは割れなどなく比較的綺麗な状態ですが、首元の袖の縫い目あたりに使用感があります。写真の通りですので、ご覧下さい柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/stepchild818652.html
http://narcologia.ru/goods/revamp852322.html
http://narcologia.ru/goods/browse67291.html
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