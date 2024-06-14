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激レア LGB カットソー 染め ブリーチ ブラック グリーン ルグランブルー
商品番号 V64205053704
商品名

激レア LGB カットソー 染め ブリーチ ブラック グリーン ルグランブルー
ブランド名 ルグランブルー
特別価格 税込 5,188 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レアLGBカットソー染めブリーチブラックグリーンルグランブルーifsixwasnine型番HSV+BR/M状態中古(何度か着用してしばらくタンスに仕舞っていました。)サイズメンズ1素材コットンカラーブラック、グリーン系ブリーチ、染めなどの加工がかなり入っています。ダメージ加工も入っています。着る服のジャンルが変わったため出品します。よろしくお願いします。
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