激レア LGB カットソー 染め ブリーチ ブラック グリーン ルグランブルー

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商品詳細
激レアLGBカットソー染めブリーチブラックグリーンルグランブルーifsixwasnine型番HSV+BR/M状態中古(何度か着用してしばらくタンスに仕舞っていました。)サイズメンズ1素材コットンカラーブラック、グリーン系ブリーチ、染めなどの加工がかなり入っています。ダメージ加工も入っています。着る服のジャンルが変わったため出品します。よろしくお願いします。
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