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LOEWE コンパクトウォレット　二つ折り財布
商品番号 D54099078836
商品名

LOEWE コンパクトウォレット　二つ折り財布
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 22,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOEWECOMPACTWALLETロエベ　二つ折り財布名古屋栄の正規店にて購入。使用回数2回ほどの新品に近い状態です。使う機会がないため、格安で出品します。【素材】ソフトグレインカーフ【カラー名】BLACK【金具】シルバー【サイズ】縦9.2cm×横12cm×マチ2cm重量90g【仕様】スナップ開閉外側小銭入れ1個(ファスナー式)内側オープンポケット4個札入れ1個カード入れ6個【付属】保存袋・専用箱付き【生産国】スペイン財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革ロエベ
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