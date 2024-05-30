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貴重　デッドストックアメリカ製USカーハートcarharttダックキャップCAP
商品番号 V12573061671
商品名

貴重　デッドストックアメリカ製USカーハートcarharttダックキャップCAP
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 3,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デッドストックのカーハートcarharttのダック地のキャップになります。色はグレーっぽいベージュ色になります。アメリカ製のMadeinUSAタグ付きになります。ブラウンやブラック色は見ますが、この配色はあまり見ない珍しい色目かと思います。後ろにサイズ調整のアジャスターがあるキャップになります。20年程前にデッドストックにて購入しました被る事なく長期保管しておりました。古いデッドストック品になりますので美品完品にこだわる神経質の方は購入をお控えください。値下げ・取り置き等はいたしませんのでよろしくお願い致します。※発送はメルカリ便にて商品の方を平たく畳んで（潰して）発送いたしますのでご了承ください。
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