貴重　デッドストックアメリカ製USカーハートcarharttダックキャップCAP

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デッドストックのカーハートcarharttのダック地のキャップになります。色はグレーっぽいベージュ色になります。アメリカ製のMadeinUSAタグ付きになります。ブラウンやブラック色は見ますが、この配色はあまり見ない珍しい色目かと思います。後ろにサイズ調整のアジャスターがあるキャップになります。20年程前にデッドストックにて購入しました被る事なく長期保管しておりました。古いデッドストック品になりますので美品完品にこだわる神経質の方は購入をお控えください。値下げ・取り置き等はいたしませんのでよろしくお願い致します。※発送はメルカリ便にて商品の方を平たく畳んで（潰して）発送いたしますのでご了承ください。