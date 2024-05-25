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ニューエラ NEW ERA クーパーズタウン シカゴ・カブス ケリーグリーン ②
商品番号 Q53025317016
商品名

ニューエラ NEW ERA クーパーズタウン シカゴ・カブス ケリーグリーン ②
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

59FIFTYMLBSt.Patrick'sDayクーパーズタウンシカゴ・カブスケリーグリーン71/2◾︎【ブランド】一覧はこちらから☺︎↓↓↓#HYÜGGE_ニューエラ◾︎【キャップ】一覧はこちらから☺︎↓↓↓#HYÜGGE_キャップ▼▽【必ずお読みください】▽▼□商品に関してタグや値札を外しております。商品在庫管理の為ですのでご了承ご理解ください。□出品商品は全て正規販売店又は正規代理店に　　　て購入したものになります。ご安心ください。（本物ですか？どちらで購入しましたか？とコメン　トが多くあります。心配な方は他の出品者からご　　　購入ください。）□採寸に関して、素人測定になりますので誤差はご　ざいます。ご容赦ください。□色味などお使いの端末やモニターによって誤差が　　ありますことをご了承下さい■商品状態に関しては写真を必ずご確認ください。■大幅なお値下げはしておりません。　▷お値下げ交渉も可能です。必ず具体的な金額を　　コメント欄にお願い致します。■コンビニ払いにて購入の場合は、早めのお支払い　　　対応お願い致します。お時間かかる場合はコメン　　ト欄にてご相談くださいませ。▷▶︎未払いのまま放置する方が、残念ながらいらっ　しゃいます。気持ちの良い取引のためにご協力お　　　願い致します。□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■#ウィンダンシー#stussy#ステューシー#ビームス#ヒステリックグラマー#NIKE#ナイキ#ハフ#さいとうたけし#コムドット#huf#humanmade#ヒューマンメイド#ネイバーフッド#ノースフェイス#ケボズ#keboz#エイプ#ニューエラ#59FIFTY#MLB#メジャー#ドジャース#ヤンキース#カブス#NEWERA
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