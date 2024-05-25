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メーガーズシャツ鎌倉 コードバン80 革ベルト ダークブラウン
商品番号 V12369240857
商品名

メーガーズシャツ鎌倉 コードバン80 革ベルト ダークブラウン
ブランド名 メーカーズシャツカマクラ
特別価格 税込 2,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！メーガーズシャツ鎌倉のコードバン80革ベルトです。リモートワークで出社日が減り、使わなくなったベルトを譲ることにしました。3年弱週2の頻度で使用しました。傷や折り目等は画像をご確認ください。購入当時15,000円程でしたが、現在の価格は23,000円です。ブランド：メーガーズシャツ鎌倉革素材：コードバンカラー：ダークブラウンサイズ：80（ウエスト75〜85㎝）生産国：日本
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