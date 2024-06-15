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商品詳細
財布形···長財布LOUISVUITTONの財布新品未使用カード入れが12箇所長いカード入れが4箇所チャック付きの小銭入れ他 名刺入れ等大変コンパクトで多機能です。もちろん大容量の札入れもありますサイズは縦 約19cm横 約10cm厚さ 約2cm傷、ベタ付き、剥がれ等一切ございませんケース付き※ただしイニシャル刻印ありますご了承下さい※LOUISVUITTON神戸店購入の正真正銘本物です。
http://narcologia.ru/goods/approximate925920.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox179439.html
http://narcologia.ru/goods/slide89487.html
LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き
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LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き
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