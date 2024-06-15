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LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き
商品番号 F65491073871
商品名

LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 31,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···長財布LOUISVUITTONの財布新品未使用カード入れが12箇所長いカード入れが4箇所チャック付きの小銭入れ他　名刺入れ等大変コンパクトで多機能です。もちろん大容量の札入れもありますサイズは縦　　　　約19cm横　　　　約10cm厚さ　　　約2cm傷、ベタ付き、剥がれ等一切ございませんケース付き※ただしイニシャル刻印ありますご了承下さい※LOUISVUITTON神戸店購入の正真正銘本物です。
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