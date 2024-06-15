

LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き



LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き



LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き



LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き



LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き



LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き



LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き



LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き



LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き



LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き



LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き



LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き



LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き



LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き



LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き LOUIS VUITTON神戸店購入・ルイビトン・長財布・新品未使用・ケース付き

財布形···長財布LOUISVUITTONの財布新品未使用カード入れが12箇所長いカード入れが4箇所チャック付きの小銭入れ他 名刺入れ等大変コンパクトで多機能です。もちろん大容量の札入れもありますサイズは縦 約19cm横 約10cm厚さ 約2cm傷、ベタ付き、剥がれ等一切ございませんケース付き※ただしイニシャル刻印ありますご了承下さい※LOUISVUITTON神戸店購入の正真正銘本物です。