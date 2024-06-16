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ART PRAHA HANDMADE ヴィンテージ　　半袖　Tシャツ
商品番号 M23853628690
商品名

ART PRAHA HANDMADE ヴィンテージ　　半袖　Tシャツ
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 5,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】ARTPRAHAHANDMADE【サイズ】Ｓ身幅…約47cm/着丈…約68cm/袖丈…約19cm/肩幅…約46cm平置き素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。⁡【カラー】⁡ブラック　黒状態サイズは写真での確認よろしくお願いします。不明な点ございましたらご質問下さい。送料込みの為、お値段そのままでご検討よろしくお願いします。発送方法を変更する場合がございますので、指定がございましたら事前にお伝え下さい。⚪︎即購入大歓迎⚪︎フォロー割引きあります。(¥1,500以上から対象)他にも出品していますので是非ご覧下さい♪#ori。レディース服一覧#ori。メンズ一覧
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