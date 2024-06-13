【新品未使用】 LOEWE ロエベ 折り畳み財布 ブラック アナグラム型押し

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本日はご覧いただき誠にありがとうございます♪【未使用新品 メルカリ内の最安値出品です】即購入OKです。こちらの商品は限界価格で出品しておりますので、お値下げ交渉はご遠慮ください。但し、本商品を専用ページでご購入いただける方には、表示価格から500円割引させていただきます。ご購入の際は、専用ページ作成の上、金額訂正しますのでお気軽にお声がけください。※これ以上の割引は一切考えておりません。【ブランド】-LOEWE（ロエベ）【商品名】-折り畳み財布（二つ折り）【状態】-新品未使用【買付先】-国内直営店【参考価格】-国内定価：77,000円【カラー】-ブラック【サイズ】-縦:9.5cm、横:10.5cm、厚み:2.5cm※素人採寸ですので誤差はご了承ください【素材】-牛革100%【仕様】-オープン開閉-カードポケット×４-紙幣用コンパートメント×２-小銭入れ×1-オープンポケット×１【付属品】-箱、保存袋、ケアカード、ショッパー【発送、その他】-24時間以内の発送-即購入大歓迎-喫煙者無し-交渉中でも購入者様優先【備考】お値下げ不可です。他でも販売しているため、予告なく終了することございますので、ご注意ください。