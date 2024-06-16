購入希望者専用！バラ売り、グリーンのみ！

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HamuHamuHamu様専用！ラルフローレンのキャップ グリーンのみです。カラー グリーン新品のタグあり商品です。3ヶ月前に店舗で購入し、自宅で保管しておりました。ラッピングされていた袋もございます。定価は１つ10,000円ほどだったかと思います。なるべくコンパクトにして発送いたします。ご了承ください。