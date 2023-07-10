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【交換完了】ラブライブ！Liella! 4th ラブライブレード ペンライト
商品番号 K73600896678
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【交換完了】ラブライブ！Liella! 4th ラブライブレード ペンライト
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,799 円
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商品詳細

ラブライブ！スーパースター‼︎ブレードLiella!4th現地で購入し、エラー交換してもらった未開封品になります。※未開封のためチェックはできていません2枚目はおまけです。ラブライブスクフェスハーフアニバーサリーGAMERS特典澁谷かのん宅急便コンパクトでの発送を予定しております。ラブライブ！スーパースター!!Liella!4thLoveLive!Tour〜brandnewSparkle〜ラブライブレードliella!ブレード未開封ペンライト
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